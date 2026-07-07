'Soltanto liberando spazio in rosa tra i difensori centrali, il Bologna interverrà con una nuova entrata nel reparto' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

La strategia di mercato del Bologna è chiara: interventi solo a fronte di uscite. Prima le cessioni, dunque, e una dovrà essere quella di Nicolò Casale per poter fare una operazione in entrata in difesa. Per Stadio, serve la cessione dell'ex difensore della Lazio per poter intervenire, anche nell'eventualità dell'uscita di Jhon Lucumi. L'organico è numericamente al completo, sostiene il quotidiano, e l'unica operazione è subordinata al futuro di Casale. Il Bologna è a caccia di una sistemazione e solo dopo si potrà fare un acquisto per un centrale più funzionale alle idee di calcio di Tedesco.