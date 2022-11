Mercato – Bologna ancora accostato a Shomurodov

L'olandese resta nei progetti del Bologna, anche se non ha avuto molto spazio da titolare con l'arrivo di Thiago Motta, con il passaggio alla difesa a quattro, e i media nazionali continuano ad accostare l'attaccante l'uzbeko al club rossoblù. Secondo il Cor Sport nazionale, l'attaccante della Roma sarebbe in orbita di Cremonese , favorita, Toro, Bologna e Sampdoria.

In realtà, con Zirkzee, Arnautovic e Barrow in rosa, diventa difficile pensare ad un altro innesto in attacco a meno che qualcuno, nella fattispecie l'olandese, non chieda di essere ceduto per trovare maggior spazio. Ipotesi, che allo stato attuale delle cose, non sarebbe concreta.