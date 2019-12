Mercato – Bologna all’attacco, ma “decide” Destro

Il Bologna cerca rinforzi importanti in attacco per gennaio. Con Vignato sempre più vicino, i rossoblu puntano all’acquisto di una prima punta. D’altronde Palacio non può giocare sempre, e Santander sta affrontando troppi problemi fisici. Tutto però gira attorno a Mattia Destro, che ormai è fuori dalle rotazioni di Mihajlovic ed è sempre più messo alla porta. Il suo contratto scade in estate ed il Bologna vorrebbe venderlo a gennaio, ma il ragazzo non ha ancora aperto ad una cessione immediata. Solo con un suo addio in inverno il Bologna potrà cercare un sostituto.

Il club si muove sostanzialmente su due profili. Il primo, quello più acceso, è Musa Barrow dell’Atalanta. Il ragazzo vuole giocare ed è disposto a lasciare subito la Dea, che però pretende per lui circa 15 milioni di euro. Il primo incontro tra le due dirigenze – sebbene abbia chiesto informazioni per lui anche l’Hellas Verona – sembra esser stato positivo: i contatti tra Bologna e Atalanta riprenderanno dopo Natale. L’altro nome è quello di Andrea Favilli, specie se Destro dovesse effettivamente andare al Genoa: l’ex Juventus non è infatti riuscito ad esprimersi al meglio in Liguria.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”