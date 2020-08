Mercato, Bologna a caccia di un attaccante prolifico

Il Bologna ha bisogno di trovare un vero bomber sul mercato.

Come riporta il Corriere dello Sport di oggi, la dirigenza dei felsinei sta riflettendo attentamente sulla punta da portare sotto le Due Torri questa stagione. Negli ultimi anni i fallimenti sono stati numerosi: Petkovic, Avenatti, Destro e anche lo stesso Santander non hanno garantito il numero di gol che ci si aspettava, costringendo i vari allenatori ad affidarsi all’eterno Rodrigo Palacio. Dalla prossima Serie A, però, Mihajlovic vorrebbe avere a disposizione un giocatore in grado di fare maggiormente la differenza in area di rigore.