Mercato – Berg e Mannsverk nel mirino del Bologna

Bologna al lavoro per rinforzare la mediana

Come riporta il Resto del Carlino, il club rossoblù avrebbe puntato gli occhi sulla Norvegia. Piace Patrick Berg, mediano di 23 anni del Bodo Glimt che vanta 100 presenze nel club ed è in pianta stabile convocato in nazionale. Costo 5 milioni di euro e contratto in scadenza nel 2022. Piace ancora anche Sivert Mannsverk (19), già da un paio di anni nel mirino del Bologna e passato in estate dal Sogndal al Molde. Ci sarebbe anche in terzo nome, si tratta di Marco Kana, 19 anni, di proprietà dell'Anderlecht e nazionale under 21 belga.