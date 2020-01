Mercato – Barrow vuole solo il Bologna

Trattativa importante ma che attualmente resta in fase di stallo quella tra il Bologna e l’Atalanta per Moussa Barrow. L’attaccante neroazzurro è ancora in cima alla lista dei desideri dei rossoblu e l’intesa con l’Atalanta è vicina nonostante l’inserimento forte del Torino.

Il club di Cairo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, sarebbe disposto a pagare subito il cartellino del giocatore dell’Atalanta che tuttavia desidera a tutti i costi vestire la maglia rossoblu. Decisiva per lui infatti la volontà di Mihajlovic di averlo in squadra, aspetto che va oltre il fattore economico e che evidenzia la voglia di Barrow di trasferirsi al Bologna.

Il Bologna attende e conta di chiudere nei prossimi giorni, previsto infatti un incontro dove si discuterà con l’Atalanta anche di Ibanez.