Mercato – Barrow è ad un passo

Il Bologna sembra aver trovato un accordo di massima con l’Atalanta per quello che potrebbe considerarsi come il nuovo attaccante rossoblu tanto desiderato da mister e tifosi.

Stiamo parlando di Barrow, il giovane attaccante in forza all’Atalanta sembra essere molto vicino al Bologna dopo una trattativa durata diverse settimane e che ha visto l’interesse non solo dei rossoblu ma anche di squadre come Sampdoria e Verona.

L’operazione sembra essere nella sua fase finale : Il Bologna infatti offre 10 milioni più bonus facilmente raggiungibili mentre l’Atalanta ne chiede 15 subito. Resta una lieve distanza tra offerta e richiesta ma la trattativa può definirsi ai dettagli forte anche della volontà del giocatore di cambiare squadra per dimostrare al meglio tutte le sue qualità.

