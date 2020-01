Mercato – Barrow arriverà stasera

Musa Barrow dovrebbe essere una operazione conclusa per il Bologna senza sorprese.

Secondo il Resto del Carlino, l’attaccante arriverà stasera a Bologna, domani svolgerà le visite mediche e mercoledì effettuerà il primo allenamento con la squadra (in teoria al martedì dovrebbe esserci il giorno di riposo). Confermata dunque l’operazione in entrata per il Bologna che ha trovato nella punta atalantina un uomo per arricchire le rotazioni offensive, Barrow si giocherà il posto con Rodrigo Palacio.