Mercato-Non dovrebbero esserci sorprese per Ibanez

Ibanez è ad un passo dal Bologna, dopo la conferma di Sabatini arrivata nella giornata di ieri al pranzo solidale organizzato da Cucine Popolari e Caritas, il giocatore si appresta a cominciare la sua nuova avventura con i colori rossoblu.

Non dovrebbe essere andato a buon fine l’inserimento last minute da parte della Roma, il giocatore ed il suo entourage avevano infatti già raggiunto un accordo con il Bologna e non si sarebbero tirati indietro nemmeno di fronte all’importante offerta giallorossa. Ibanez arriverà nei prossimi giorni in città per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Bologna con la modalità del prestito con obbligo di riscatto.