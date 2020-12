Mercato – Arriva il baby Urbanski

In attesa del mercato per la prima squadra, il Bologna si muove per rinforzare la Primavera, il cui campionato riprenderà ufficialmente il 23 gennaio.

Kacper Urbanksi, centrocampista offensivo classe 2004 del Lechia Gdansk, è in arrivo sotto le Due Torri. Il calciatore polacco ha già all’attivo 4 presenze nella Serie A polacca e potrebbe essere un prospetto interessante per le giovanili rossoblù. Sul taccuino di Bigon e Sabatini c’è inoltre il centrocampista norvegese Sivert Mannsverk(18 anni) del Songdal, cercato anche da Lazio e Ajax.

Fonte-Cor Bo