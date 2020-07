Mercato-Arriva De Silvestri: l’ufficialità alla fine del campionato

Secondo quanto riportato da Repubblica, Lorenzo De Silvestri sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Bologna.

L’attuale esterno granata arriverà infatti a parametro zero dopo la conclusione di questa stagione, le due parti hanno già trovato un accordo ma l’ufficialità verrà resa nota prossimamente.

In maglia rossoblu ritroverà Mihaijlovic, allenatore in grado di valorizzarlo e lanciarlo nel calcio dei grandi.

Dopo diversi mesi ecco quindi arrivare il tanto atteso rinforzo per la fascia sinistra.

