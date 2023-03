Mercato – Arnautovic-Inter per il dopo Dzeko?

Le regole di Thiago Motta sono ferree, non ci sono deroghe e gioca chi sta meglio e chi è al top. Nemmeno Arnautovic è stato esente dai diktat del tecnico ma l'infortunio rischia di risolvere alla radice il problema tenendo la punta fuori per qualche tempo. Motta pretende che i titolari siano al massimo della forma e lo stop di Marko, come scrive il Carlino, sembra rappresentare una strada tutta in salita per le prossime undici partite. Nel frattempo, però, arrivano i rumors di mercato e il quotidiano ne riporta uno emerso ieri in cui si darebbe l'austriaco come uno dei possibili candidati a sostituire Edin Dzekoall'Inter.