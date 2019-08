Mercato – Andreazzoli vuole Destro, Preziosi ci pensa

Aurelio Andreazzoli è da sempre un estimatore di Mattia Destro e lo avrebbe richiesto anche per il suo Genoa. L’ex tecnico dell’Empoli, che aveva cercato di portare Destro in Toscana l’anno scorso, vuole un rinforzo offensivo e la richiesta numero uno sarebbe proprio l’attaccante di Ascoli Piceno.

Il patron Preziosi valuta e – dopo aver sparato una cifra folle per Kouame, ‘lo vendo a 100 milioni’ – chissà che alla fine non possa allacciare i primi contatti con il Bologna e il calciatore arrivato in Emilia nell’estate 2015, il quale va in scadenza nel 2020. Senza un rinnovo di contratto questa sarebbe l’ultima sessione di mercato disponibile per il Bologna per cederlo, e se alla fine Preziosi dovesse farsi vivo non è escluso che si possa imbastire un discorso comprendente proprio Kouame. La situazione è da monitorare per gli ultimi giorni di mercato.

m.m.