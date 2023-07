Mercato – Ancora tutto fermo per Dominguez, ma una cessione ci sarà

Il Bologna in entrata vuole chiudere in tempo brevi Ballo Touré, ipotesi prestito con diritto di riscatto dal Milan, parti vicine, mentre culla il sogno Bernardeschi, serve uno sforzo deciso del giocatore, ma da qui in avanti ci sarà anche un sacrificio in uscita. Lo richiede il bilancio, lo richiede il piano di rientro imbastito dalla proprietà e difficilmente il Bologna riuscirà ad evitare una uscita di peso. Uno degli indiziati, se non il principale, resta Nico Dominguez. L'argentino è al centro di diversi rumors e interessamenti, ma per ora non ci sono offerte concrete sul tavolo del Bologna. Nemmeno il Milan, con cui i dirigenti rossoblù stanno parlando di Ballo Touré, si sarebbe fatto avanti per l'argentino, che evidentemente non è prima scelta sul mercato delle squadre facenti parte delle coppe. Da una parte il calciomercato deve ancora sbloccarsi, solo il Milan è molto attivo dopo la cessione di Tonali, e dall'altro Nico non è in cima alla lista dei vari operatori di mercato. Tuttavia, un sacrificio dal Bologna verrà fatto. Quando? Probabilmente lo stabilirà il mercato.