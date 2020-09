Dopo La Nazione, anche la Gazzetta dello Sport ha accostato un difensore al mercato del Bologna.

Dopo 33 partite consecutive con gol preso e 65 gol subiti, ci si attende un colpo di mercato anche in difesa ma attualmente il club rossoblù è concentrato sulla pista Supryaga. Ma nel caso non ci fosse alcuna possibilità di prelevare Lyanco, il club rossoblù starebbe pensando a Federico Ceccherini, in uscita dalla Fiorentina.