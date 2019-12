Mercato – Ancelotti vuole Ibra all’Everton

E’ ancora un caso di mercato quello di Zlatan Ibrahimovic. Dopo le parole di Sabatini (‘non verrà a Bologna’) e quelle di De Laurentiis che hanno chiuso anche le porte del Napoli, lo svedese non ha ancora firmato con il Milan e ogni giorno che passa i dubbi aumentano.

Non sarebbe stato trovato un accordo economico tra le parti, si parla di una differenza ancora importante tra le richieste di Ibra e l’offerta del Milan. Ecco perché nella trattativa potrebbe inserirsi Carlo Ancelotti, promesso sposo all’Everton. Il tecnico ex Napoli, molto amico di Ibra, lo avrebbe richiesto per il mercato di gennaio. La trattativa è partita.