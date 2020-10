Il Bologna ci ha provato ieri per provare a prendere Todibo dal Barcellona, ma non ce l’ha fatta.

I rossoblù avevano provato a trovare un accord con il Barcellona per il prestito, ma il centrale non ha voluto accettare il campionato italiano e la destinazione, infatti poche ore dopo ha firmato per un club portoghese. Si tratta del Benfica che lo ha prelevato in prestito biennale oneroso a 2 milioni più diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.