Mercato – Medel sempre più vicino

Gary Medel è sempre più vicino al Bologna.

Il centrocampista cileno sembra l’obiettivo numero uno per la mediana rossoblù, su richiesta del tecnico Sinisa Mihajlovic. La trattativa oggi ha avuto ulteriori passi avanti, si lavora all’intesa sull’ingaggio del calciatore che in Turchia percepiva circa 2 milioni di euro. Si ragiona su un biennale, ma in linea di massima i discorsi sono molto avanzati e, come sempre si dice in questi casi, ci sarebbero solo gli ultimi dettagli da limare. Si attende anche di sapere la formula con cui potrebbe arrivare a Bologna: si parlava inizialmente di un prestito con diritto di riscatto ma in realtà il club felsineo è in grado di prelevarlo anche a titolo definitivo essendo Medel comunitario grazie alla moglie spagnola. In un caso o nell’altro, ad oggi il giocatore appare molto vicino ai colori rossoblù e, tra l’altro, già nella giornata di lunedì dovrebbe sbarcare in città.

m.m.