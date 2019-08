Medel oggi a Bologna, sarà convocato per la Spal ma forse non sarà titolare

Gary Medel ha ritardato di un giorno il suo sbarco a Bologna e arriverà oggi, quando sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto.

Il mediano cileno ha sbrigato ieri alcune pratiche in Turchia e oggi sarà a Bologna, con la speranza per lo staff tecnico di averlo in tempo utile per la seduta pomeridiana. Medel, che al Besiktas ha giocato due partite di campionato, dovrebbe essere convocato per la partita di venerdì contro la Spal, ma sul fatto che possa già essere titolare ci sono dei dubbi per via delle tempistiche ristrette. Deciderà lo staff tecnico. Medel sbarca a Bologna per una cifra vicina ai 2 milioni e un ingaggio biennale con opzione a 1.5 milioni di euro all’anno.