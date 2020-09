Marchetti: “Santander-Spezia rischia di complicarsi per Supryaga”

Spezia e Bologna legate a doppio filo. I liguri vogliono Federico Santander come punta centrale dello scacchiere di Italiano, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma la sua uscita da Bologna è dipendente dall’arrivo di Vladyslav Supryaga. Se l’attaccante ucraino non arrivasse – ieri sera in gol, trattativa più complicata? – potrebbe saltare anche Santander-Spezia. Lo ha affermato l’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti su Tmw:

Potenzialmente si complica la pista Santander – scrive Marchetti – Visto che Supryaga, che dovrebbe andare a Bologna al suo posto, ha segnato nei preliminari di Champions con la Dinamo Kiev. E chissà che questo non complichi la trattativa per il Bologna”.