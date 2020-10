Mantova, il diesse Emanuele Righi lascia: “Auguro il meglio al club”

E’ terminata ieri, dopo due anni, l’avventura di Emanuele Righi, volto noto delle tv e delle radio bolognesi, come direttore sportivo del Mantova. Per Righi la promozione in Serie C la passata stagione e diverse scelte in tinte rossoblù con l’ingaggio dell’allenatore Troise, ex Primavera Bologna, e di Mazza, anche lui passato dalle giovanili rossoblù.

Il comunicato

‘Mantova 1911 comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Emanuele Righi dopo oltre due anni di proficua collaborazione, culminata con il ritorno del Club biancorosso fra i professionisti.

Mantova 1911 ringrazia sentitamente Emanuele Righi e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e professionali’.