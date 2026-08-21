Il Bologna punta Mandragora, Grosso lo stima.

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Sono quattro le pretendenti a Rolando Mandragora, ma Grosso lo terrebbe volentieri a Firenze.

I club interessati sono Genoa e Torino, dove ha già giocato; Besiktas, con Italiano che lo porterebbe volentieri in Turchia per riabbracciarlo; e Bologna.

Il prezzo del cartellino di Mandragora è di circa 10 milioni di euro. Da ciò che trapela il giocatore gradirebbe restare alla Fiorentina.

Bologna FC 1909 v ACF Fiorentina - Serie A

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