Sono quattro le pretendenti a Rolando Mandragora, ma Grosso lo terrebbe volentieri a Firenze.

I club interessati sono Genoa e Torino, dove ha già giocato; Besiktas, con Italiano che lo porterebbe volentieri in Turchia per riabbracciarlo; e Bologna.

Il prezzo del cartellino di Mandragora è di circa 10 milioni di euro. Da ciò che trapela il giocatore gradirebbe restare alla Fiorentina.