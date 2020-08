Lyanco rischia di sfumare: lo Sporting Lisbona offre 10 milioni

Per il Corriere di Bologna rischia di sfumare definitivamente la pista Lyanco.

Il difensore granata è il primo obiettivo per rinforzare la difesa ma su di lui è piombato lo Sporting Lisbona. Il club portoghese avrebbe già fatto recapitare una offerta da 10 milioni al Toro, Cairo ne chiede 15, e lo stesso giocatore avrebbe espresso gradimento per la destinazione. Le due parti stanno trattando e se Giampaolo darà il benestare, in fondo Lyanco può essere utile per la difesa a quattro, l’affare rischia di andare in porto. Il Bologna, se perdesse definitivamente il brasiliano, si prenderebbe un po’ di tempo per riflettere anche se starebbe valutando di nuovo Juan Jesus.