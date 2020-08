Lyanco, per strapparlo al Torino servono 15 milioni

Si continua a lavorare in casa Bologna per provare a riportare in rossoblu Lyanco. Il difensore centrale brasiliano è stato uno dei protagonisti della salvezza guidata da Mihajlovic due stagioni fa. Da allora i rossoblu stanno cercando di riportarlo sotto le Due Torri, ma ogni volta il Torino ha sparato alto sul prezzo.

Oggi però Lyanco sembra più accessibile che mai, rispetto ai 25 milioni chiesti dal Torino un anno fa, oggi il prezzo è sceso fino a 15 milioni. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti sarebbe questa la richiesta dei granata per convincerli a separarsi dal sudamericano. Al momento per il centrale resta una corsa a due tra Bologna e Sporting Lisbona.