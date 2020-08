Non si molla Lyanco, ma la concorrenza è alta

Che Lyanco sia da sempre uno dei pupilli di Sinisa Mihajlovic. Ma a differenza di due anni fa, quando arrivò a gennaio in prestito secco, il suo approdo in maglia rossoblù sembra ora molto più complicato, nonostante il Torino si sia detto pronto a trattare per una sua cessione.

Al momento sono due gli ostacoli principali che frenano un possibile arrivo di Lyanco al Bologna. Il primo è rappresentato dal costo per il cartellino del giocatore: per ora il Torino non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste, ad oggi ferme a 10 milioni di euro. Inoltre non sarà facile nemmeno battere la concorrenza delle altre squadre interessate al centrale brasiliano, su tutte lo Sporting Lisbona, che ha messo seriamente gli occhi sul difensore. Anche la squadra portoghese però reputa il prezzo di Lyanco eccessivo, per questo, così come i rossoblù, aspettano che sia il ds granata Vagnati a fare il prossimo passo.