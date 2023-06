Luis Enrique al Psg, telenovela Motta verso la chiusura

L'allenatore italo brasiliano era finito nelle mire del Psg dopo la fine delle trattative con Julian Nagelsmann, il proprietario Al Khelaifi stravede per lui, ma alla fine ha prevalso la scelta di esperienza degli uomini dell'area tecnica che hanno preferito Luis Enrique. Vincitore della Champions 2015, il tecnico spagnolo cercherà di regalare la tanto attesa coppa europea ai parigini e dovrebbe così chiudere la partita su Thiago Motta, che resterà a Bologna con contratto fino al 2024. Non è ancora ufficiale ma salvo clamorosi colpi di scena l'affare andrà in porto. Al Khelaifi, sostiene il Corriere di Bologna, si è adeguato e farà firmare a Luis Enrique un contratto biennale con opzione per il terzo anno.