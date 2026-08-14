Emergono nuovi dettagli relativi al trasferimento di Jhon Lucumi alla Juventus. Nella serata di ieri Gianluca di Marzio e Fabrizio Romano ha diramato le prime informazioni riguardanti l'operazione, il Corriere dello Sport di oggi entra maggiormente nei dettagli. E rivela che la base d'intesa finale da circa 20 milioni di euro potrebbe includere anche il 10% della rivendita.

E Cabal? Secondo il quotidiano resta una possibilità parallela e non dentro l'operazione Lucumi. "Un percorso distinto per un difensore che la società rossoblù monitorava da prima che arrivasse a Torino", si legge. Quanto alle tempistiche, la Juventus vorrebbe poter presentare Lucumi nella festa in famiglia di lunedì con la NextGen e quindi sistemare tutta parte burocratica di visite e firma dentro il week end. Il centrale colombiano guadagnerà tra i 2,5 e i 3 milioni, da definire se il contratto sarà fino al 2030 o al 2031.