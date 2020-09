Limatola (16 Sports Agency): “Supryaga? Offerta del Bfc ancora bassa”

Non c’è ancora accordo economico tra Dinamo Kiev e Bologna per Vladyslav Supryaga. Lo ha affermato il referente italiano della 16 Sports Agency, agenzia che cura gli interessi di Supryaga, Leonardo Limatola a XSport in Ucraina.

Limatola ha spiegato che l’offerta del Bologna è ancora bassa e difficilmente si alzerà di molto per una questione relativa ai diritti tv. Le sue parole: “C’è una trattativa in corso, ma l’offerta del Bologna è ancora bassa – ha affermato – Il club rossoblù ha risorse finanziarie limitate perché i club di Serie A non hanno ancora ricevuto per intero i pagamenti dei diritti tv della scorsa stagione e non so se potranno spingersi sopra i 10 milioni di euro. Milan? Il giocatore piace ai rossoneri ma per ora stanno seguendo altri profili”.