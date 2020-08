L’ex Corvino pronto a rientrare in pista: vicino il ritorno al Lecce

Un anno sabbatico per ritrovare gli stimoli giusti, ma ora è tempo di tornare.

All’alba dei settant’anni, Pantaleo Corvino è pronto a ritornare in sella. Dopo quindici anni fatti di Fiorentina, Bologna, poi ancora Fiorentina, il dirigente salentino è vicino al ritorno al Lecce. Nelle prossime ore previsto un incontro con il presidente Sticchi Damiani, che sta per risolvere il contratto con Meluso, per chiudere la trattativa. Corvino avrà dunque il compito di riportare in Serie A il Lecce e poi farcelo restare, missione non riuscita in questa stagione. In panchina dovrebbe restare Liverani.