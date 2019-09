L’ex Buchel è svincolato: “Non ho mai capito perché l’Empoli mi abbia messo fuori rosa”

Dopo l’esperienza a Bologna, Marcel Buchel ha fatto fatica a ritagliarsi uno spazio importante in Serie A. Qualche presenza all’Hellas Verona, poi l’avventura a Empoli dove però si è ritrovato fuori rosa. Ora è svincolato e in cerca di squadra. Buchel è stato intervistato da Tmw:

“Non so perché mi sia ritrovato fuori rosa – ha affermato – Quindi ai primi di luglio ho rescisso con l’Empoli nonostante un altro anno di contratto, non volevo stare fermo. Ora attendo, mi sono arrivate delle offerte però certe situazioni si sono prolungate troppo. Con il mio nuovo agente abbiamo deciso di restare in Italia e valutiamo il futuro. Penso di poter fare ancora la A, ma la cosa più importante è ripartire da un contesto buono in un club che sia deciso a puntare su di me”.