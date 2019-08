Le cessioni non sono finite

Nonostante il Bologna abbia ceduto diversi giocatori in uscita, non si può dire che la lista degli esuberi si sia esaurita. Falletti, Falcinelli, Crisetig e Paz sono ormai fuori dal progetto del Bologna, il mercato chiude il 2 settembre e certamente si proverà a trovare una soluzione per questi giocatori che altrimenti rischierebbero di non trovare spazio in squadra anche per ragioni di registrazione della rosa. Ci si augura che Donsah non diventi un caso, il ghanese è in Belgio da venerdì, ma ancora non è giunta l’ufficialità della sua cessione, probabilmente si stanno discutendo gli ultimi dettagli. Nel frattempo Cassandro, della squadra Primavera, è stato ceduto in prestito al Novara in Serie C.

Scheda 1 di 2