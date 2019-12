L’agente di Favilli chiarisce il suo futuro: “Rimane a Genova”

Il Bologna sta cercando rinforzi per il mercato di gennaio. Oltre al difensore centrale, c’è da trovare la giusta pedina per l’attacco. Oltre a Barrow, l’altro nome caldo è quello di Andrea Favilli. L’attaccante del Genoa non ha fatto bene in questa prima parte della stagione, e quindi potrebbe aprire al trasferimento. Con l’arrivo in queste ore di Davide Nicola sulla panchina del Grifone, però, il ragazzo sembra aver deciso di tentare di giocarsi le sue carte ancora in Liguria.

Donato Di Campli, agente di Favilli, chiarisce il futuro del suo assistito ai microfoni di “seriebnews.com”: “Il momento è difficile, ma Andrea è sereno e sente la fiducia della società. Siamo fiduciosi, sappiamo che presto tornerà a mostrare il suo valore. Trasferimento a gennaio? No, rimaniamo a disposizione della società. Se la società cambierà idea allora faremo anche noi le nostre valutazioni, ma lui è un giocatore del Genoa: il ragazzo sta bene qui”.