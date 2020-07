L’agente di Barrow: “Mihajlovic ha voluto solo lui. Futuro? Può arrivare in alto”

Musa Barrow è stato il vero colpo del mercato di gennaio del Bologna e della Serie A. Sinisa Mihajlovic lo ha voluto fortemente dopo averlo visto in Bologna-Atalanta al Dall’Ara, il resto è storia nota: prestito biennale con obbligo di riscatto, affare da 19 milioni totali. Di questo e di altro ha parlato Luigi Sorrentino che cura gli interessi di Musa.

“Prima con l’Atalanta non giocava e davanti aveva grandi giocatori, ora ha trovato il suo spazio – ha affermato – Mihajlovic lo ha voluto fortemente, ha detto alla dirigenza ‘voglio solo lui, non prendetemi altri’. Quando eravamo alla fine della trattativa ha chiamato Musa e le sue parole hanno influito molto per le motivazioni del ragazzo”.