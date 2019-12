La Repubblica – Cutrone o Kean solo se parte Destro

Secondo la Repubblica il mercato del Bologna potrebbe dipendere molto dalla cessione di Mattia Destro. L’attaccante che quest’anno ha visto poco il campo sembra ormai essere agli sgoccioli della sua avventura rossoblu ed una sua eventuale cessione sbloccherebbe le piste inglesi Kean e Cutrone.

Non solo Di Marco e Lyanco quindi nel taccuino di Sabatini che pensa anche all’attacco, divenuto nelle un problema sempre più ingombrante nelle ultime settimane. Lo stesso Sabatini ha inoltre promesso di essere più incisivo nel mercato e ha rassicurato i tifosi, apparsi sconfortati dopo il risultato negativo di domenica.

Con o senza Destro il Bologna sembra quindi avere le idee chiare per gennaio: un mercato mirato e non troppo dispendioso con l’obiettivo di rinforzare un organico sicuramente valido ma ancora del tutto completo.