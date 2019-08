La carriera di Medel

Dopo aver dato l’ufficialità, il sito ufficiale del Bologna riporta un breve riassunto della carriera di Medel, le parole del club rossoblù lasciano intravedere molte delle ragioni che hanno portato alla decisione di puntare sul cileno. Gary Medel è un giocatore d’esperienza: ha disputato due mondiali e giocato in 6 campionati diversi collezionando più di 500 partite da professionisti. Spiccano nel suo palmarés le due Coppe America vinte con il Cile.

Medel è un calciatore che fa delle sue doti mentali, intese come grinta e temperamento, i suoi punti di forza, il tutto abbinato a una fisicità sorprendente per la sua statura. Con il suo acquisto il Bologna aggiunge un giocatore fondamentale nella fase di interdizione, ma anche duttile tatticamente dato che nella sua carriera ha giocato sia come interno di centrocampo, da mediano e nonché da difensore centrale.