Kolarov – Ora si parla di rinnovo con la Roma

E’ durato solo per qualche settimana il sogno Aleksander Kolarov per il Bologna di Mihajlovic?

Il terzino serbo si è ripreso nelle ultime partite la titolarità della fascia sinistra della Roma scalzando Spinazzola, e ora si parla addirittura di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Lo riporta Vocegiallorossa, sostenendo come il terzino potrebbe addirittura continuare nella Roma dopo la chiusura della carriera agonistica. Il Bologna era stato accostato al giocatore, una idea frutto di un rapporto personale di Mihajlovic con Kolarov un po’ come fatto con Zlatan Ibrahimovic.