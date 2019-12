Kean, incubo Premier: sostituito dopo un quarto d’ora. In A lo vuole la Roma

Costantemente accostato al Bologna da qualche settimana, Moise Kean oggi si è preso i titoli dei media nazionali ed internazionali per una clamorosa sostituzione.

Il neo tecnico dell’Everton Ferguson lo ha infatti inserito nella partita contro il Manchester United al minuto settanta, peccato per Kean che dopo diciotto minuti sia stato sostituito per scelta tecnica. Per lui l’avventura in Premier appare al capolinea, a seguirlo ci sarebbe anche il Bologna ma soprattutto la Roma che lo vede come vice Dzeko al posto di Kalinic.