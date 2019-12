Kalinic, l’ingaggio può essere un problema

La Roma sembra ormai aver scaricato Nikola Kalinic, i giallorossi infatti non sono rimasti soddisfatti della condizione fisica e delle prestazione poco entusiasmanti del croato che gradirebbe una nuova destinazione per provare a rilanciarsi.

Con il mercato di gennaio alle porte si cerca quindi una soluzione in grado di accontentare entrambe le parti, diverse squadre si sono infatti mosse per provare ad ingaggiarlo in prestito durante il mercato di riparazione.

Non solo il Bologna su di lui, come riportato da Tuttomercato : Genoa e Fiorentina sono interessate alla punta in prestito dall’Atletico Madrid che ha già dato il suo consenso per la cessione.

L’ostacolo più grande resta però sempre quello legato all’ingaggio del giocatore, troppi i 3 milioni percepiti dal croato in un momento sicuramente non brillante della sua carriera.

Il Bologna resta in attesa di ulteriori sviluppi e valuta anche altre alternative, restano calde infatti le piste che portano a Barrow e Sanabria.