La Juventus insiste per Jhon Lucumi. Il difensore colombiano sta facendo di tutto per aspettare i bianconeri, e finalmente (per lui) sembra che le parti si siano avvicinate notevolmente negli ultimi giorni. La squadra di Spalletti ha bisogno di un centrale di piede mancino, motivo per cui Lucumi potrebbe fare al caso suo. Resta da capire però come convincere il Bologna a lasciarlo partire.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la Juventus sarebbe pronta ad avanzare una nuova offerta per convincere i rossoblù: soldi, più una contropartita tecnica. Non Miretti, come si vociferava alcune settimane fa, ma Cabal, difensore centrale e colombiano proprio come Lucumi. Il quotidian o parla di ottimismo che filtra anche dalle parti della Continassa. Ma precisa: non c'è nulla di scontato, e la fumata bianca è possibile più che certa.