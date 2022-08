Intesa con Shomurodov, non con la Roma

Questo perchè da un lato i rossoblù hanno raggiunto l'intesa con l'attaccante uzbeko, ma dall'altro manca l'accordo sulla formula del trasferimento con la Roma: stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, Shomurodov è pronto ad accettare i rossoblù, ma i giallorossi non hanno per ora dato aperture alla richiesta di prestito con diritto di riscatto a 9 milioni dei rossoblù, esigendo l'obbligo per motivi di bilancio. E occhio alla concorrenza: Torino e Wolverhampton hanno chiesto informazioni per l'attaccante ex Genoa.