Info apertura BFC1909 Official Store Renato Dall’Ara

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna comunica che in occasione della partita di Nations League Italia-Germania, in programma sabato 4 giugno 2022, il BFC 1909 Official Store Stadio Dall’Ara rimarrà chiuso da domani, mercoledì 1 giugno a domenica 5 giugno compresi.

Lo store riaprirà il 6 giugno dalle 15:30 alle 19:30.