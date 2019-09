Il voto al mercato di TMW

Tempo di voti al mercato una volta chiusa la sessione estiva.

Il noto portale Tuttomercatoweb ha espresso il suo voto alla campagna acquisti del Bologna capeggiato da Sabatini e Bigon. Per Tmw il voto in entrata è 7, apprezzati gli acquisti soprattutto di Medel e Tomiyasu, oltre ai riscatti di Orsolini, Sansone e Soriano. Skov Olsen la possibile grande scommessa.

Voto negativo invece in uscita. In questo caso il giudizio è un 5, in particolare la critica si sofferma sulla mancata cessione di uno tra Destro e Santander.