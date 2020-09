Il Toro non molla su Lyanco, il Bfc si guarda attorno

Non si ancora sbloccata la trattativa per il ritorno di Lyanco a Bologna. Cairo non concede la formula in prestito con riscatto e non scende sotto i 10 milioni di euro di costo, il Bologna a queste cifre non vuole impegnarsi.

Spuntano anche in questo caso le alternative, riportate dal Resto del Carlino. Proposto Ionut Nedelcearu di proprietà dei russi dell’Ufa, a gennaio lo cercò la Roma, e piace invece il guineano Mohamed Camara dello Young Boys, 23enne già seguito dal Bfc nelle ultime stagioni.