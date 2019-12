Il Telegraph è certo: Ibra andrà al Milan

Niente Bologna per Zlatan Ibrahimovic? Per il Telegraph lo svedese avrebbe già deciso per il ritorno a Milano.

Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio, sottolineando come dall’Inghilterra filtrerebbe l’indiscrezione basata sul rifiuto di Ibrahimovic a tutte le proposte dalla Premier. La sua intenzione è rientrare a Milano. Da sponda Milan però filtra cautela, prima delle firme nessuno in società si sbilancia e il Bologna rappresenterebbe ancora una candidata. La curiosità è che domenica si gioca proprio Bologna-Milan e Mihajlovic, qualche giorno dopo, attende la risposta dell’amico svedese.