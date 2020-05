Il sogno Ibra passa da Mihajlovic

Si riapre il sogno Zlatan Ibrahimovic per il Bologna. Come a gennaio, è Sinisa Mihajlovic il primo architetto dell’operazione.

Il tecnico serbo ne ha parlato ad un programma in patria: “Ci siamo sentiti, non resterà al Milan e bisogna vedere se sceglierà noi o se tornerà in Svezia”. Poi l’aggiunta di Mihajlovic: “Il prossimo anno il Bologna vuole lottare per l’Europa”. A stretto giro di posta è arrivata poi l’intervista a Sky della coppia Sabatini-Bigon, che di fatto hanno chiuso alla porta Ibrahimovic ma secondo quanto riportato da Stadio quella intervista era stata registrata più di una settimana fa, quindi con i due ignari del colloquio Ibra-Mihajlovic. Ecco allora che se Sinisa dovesse fare breccia nel cuore di Ibrahimovic, e trovare terreno fertile, entrerebbero in opera anche gli uomini mercato per parlare con Raiola. Di sicuro, lo svedese dovrà rinunciare a ingaggi da favola, ma a 38 anni, in un Bologna che vuole l’Europa, potrebbe ancora fare la differenza.