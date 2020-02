Il Messaggero – Kolarov in rotta con l’ambiente, c’è il Bologna

Sembra essersi irrimediabilmente rotto il rapporto tra Aleksandar Kolarov e la curva romanista.

Il terzino serbo è stato beccato anche nel corso della partita contro il Lecce dopo aver segnato il gol del quattro a zero, un episodio che arriva dopo il battibecco con la Tribuna Tevere in occasione di Roma-Bologna 2-3. Fischi e cori per Kolarov contro i salentini, parole che il tifo romanista gli intonava da avversario quando indossava i colori biancocelesti. A questo punto la separazione a giugno appare sempre più probabile e anche per il Messaggero sulle tracce di Kolarov ci sarebbe il Bologna dell’amico e connazionale Mihajlovic.