Il Bologna non molla Tomiyasu, il giapponese da tempo nei radar della Roma è stato ufficialmente blindato dai rossoblu.

A riportarlo è Il Tempo, che svela come i rossoblu non vogliano privarsi del terzino e non ascoltino offerte inferiori ai 25 milioni.

Una cifra che,vista la situazione attuale, appare molto difficile da raggiungere.

Fonte: Il Tempo