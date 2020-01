Il Bologna guarda in Serie B: piace il centrocampista dello Spezia

Il Bologna sta completando il suo mercato, anche se manca ancora qualcosa in difesa. Bigon e Sabatini però guardano sempre anche al futuro, e in queste ore avrebbero messo gli occhi su un giovane talento che al momento milita in Serie B. Secondo il “Secolo XIX”, infatti, il Bologna avrebbe messo nel mirino per la prossima estate Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998 in forze allo Spezia.

Con già 4 presenze nella nazionale under 21, il ragazzo si sta distinguendo in questa stagione nel campionato cadetto: Maggiore ha fin qui totalizzato con lo Spezia 16 presenze e 4 assist. A gennaio il centrocampista non andrà da nessuna parte: vedremo a giugno.