Il Bologna guarda anche al futuro: arriva Sigurpalsson

Il mercato è chiuso, e il Bologna si è mosso fino all’ultimo. Nell’ultima settimana sono infatti arrivati Medel e Dominguez, anche se quest’ultimo si aggregherà al gruppo solo a gennaio. Non è però finita qui, perché i rossoblu guardano come sempre anche al futuro.

Come riportato infatti da “gianlucadimarzio.com”, il Bologna acquista in prestito gratuito con diritto di riscatto il giovane Ari Sigurpalsson dal Kopavogur. Il trequartista islandese classe 2003 – già titolare nella nazionale under 17 – farà inizialmente parte solo della Primavera: arriverà a Casteldebole in settimana, dove ritroverà il connazionale Baldursson.