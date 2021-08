Il Bologna chiede a Medel di restare

Il cileno si è preso una settimana di tempo per decidere

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina spiega che il cileno si è preso una settimana di tempo per decidere. Tecnico e dirigenza erano pronti a lasciarlo andare per alleggerire il monte ingaggi dei suoi 1,6 milioni di euro, ma con la Ternana il Pitbull è entrato con il piglio giusto offrendo equilibrio alla fase difensiva del Bologna. La palla ora passa al cileno, che avrà una settimana di tempo per decidere se rientrare nel progetto, rimanendo in scadenza di contratto.